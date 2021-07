ADV





Un ragazzo di 16 anni è morto all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri sera intorno alle 21:00 è stato investito da un’auto sulla Provinciale 11 a Rovereto di Novi, mentre era in sella ad una bicicletta. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravi, tanto da disporne il trasportato al Maggiore con elisoccorso ed il ricoverato in terapia intensiva. Sul posto, per i rilievi, polizia municipale e carabinieri.