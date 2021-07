Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 17 luglio

ADV





Nuvolosità variabile, più compatta al primo mattino con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale della regione. Temporanee schiarite nel corso della giornata e nuvolosità in aumento nel pomeriggio, con possibilità di rovesci sparsi sul settore orientale. Temperature minime senza variazioni significative, con valori attorno a 19-20 gradi. Massime in aumento, più significativo sul settore centro-occidentale, con valori compresi tra 25-26 gradi della Romagna e 31-32 dell’Emilia. Venti deboli in prevalenza occidentali, tendenti a disporsi da nord nel pomeriggio con rinforzi sul mare. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, in particolare sul settore meridionale.

(Arpae)