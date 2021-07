Al via la rassegna musicale “Dall’alba ai tramonti”

ADV





Dall’alba ai tramonti, è questo il nome della prima edizione della rassegna di concerti musicali che si snoderà in sei imperdibili appuntamenti nei comuni di Fanano, Riolunato, Montecreto e Sestola.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra i quattro comuni ospitanti con il contributo della Regione Emilia Romagna e dell’Unione dei Comuni del Frignano, si pone l’obiettivo di far conoscere e valorizzare alcuni tra i luoghi più suggestivi delle località ospitanti, con l’aiuto di un programma musicale di alta qualità.

Gli appuntamenti di “Dall’alba ai tramonti“, tutti di martedì, proporranno un coinvolgimento di piccoli ensemble di vario genere e raffinati duo strumentali.

Le date dei concerti saranno il 20 luglio(alle 18:30, a Sestola), il 27 luglio (alle 18:30, a Sestola), il 3 agosto (alle 18:00, a Riolunato), il 10 agosto (alle 18:00, a Fanano) ed un duplice appuntamento il 17 agosto (alle 5:30 a Fanano ed alle 18:00 a Montecreto).

Tutti i concerti di “Dall’alba ai tramonti” sono ad ingresso libero.

Vista la particolarità delle sedi dei concerti, l’organizzazione di tutti i sei appuntamenti musicali non prevederà la presenza di sedute: pertanto si consiglia di presentarsi muniti di coperte o teli per potersi sedere negli spazi adibiti.

Il primo concerto che darà il via alla rassegna avrà luogo martedì 20 luglio, alle ore 18:30, al Castello di Sestola, presso il Finestrone della Rocca.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble Mosaici Sonori, costituito dalla flautista Morena Mestieri, dall’oboista Luigi Lidonnici, dalla violinista Beatrice Donati, dalla violistaElisa Nanni ed dal violoncellista Piergiorgio Anzelmo che, con il programma “Omaggio a Gioacchino Rossini“, eseguiranno alcune tra le più celebri ouverture e arie dalle opere teatrali del compositore pesarese.

L’Ensemble Mosaici Sonori nasce nel 1998 dall’incontro di alcuni elementi del gruppo uniti dalla comune passione per la musica da camera. Peculiarità di questo Ensemble è la versatilità con la possibilità di presentare programmi sempre diversi con formazioni che vanno dal duo alla piccola orchestra da camera. Il repertorio affrontato dall’Ensemble, in particolare in forma di quintetto, parte dal Settecento per arrivare fino alla musica contemporanea sulla quale si sta facendo un lavoro di ricerca. L’Ensemble ha partecipato a diverse manifestazioni musicali, esibendosi in Emilia Romagna, con concerti al Teatro Alighieri di Ravenna, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, Teatro Masini di Faenza, Museo Nazionale di Ravenna, in occasione dei “Pomeriggi Musicali”, Palazzo Rasponi, Palazzo Milzetti Faenza, Teatro Comunale di Ferrara, e in diverse città italiane come Milano, Mantova, Pescara, Roma, Trento, Treviso ecc.

Gli elementi dell’Ensemble individualmente vantano importanti collaborazioni con personaggi quali: i soprani Katia Ricciarelli, Chiara Taigi, i tenori Nicola Martinucci, Pietro Ballo, Alessandro Safina, Fabio Sartori, i cantanti quali Lucio Dalla, Emji Stewart, Gino Paoli, Serena Autieri.

L’Ensemble ha inoltre partecipato a spettacoli presentati da Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Paola Saluzzi con la presenza di artisti quali Mogol e Ivano Marscotti, ed hanno effettuato registrazioni per la Sony Music Messico e la Discoteca di Stato Italiana.

Per informazioni telefonare al numero 0536 62324 o inviare una email all’indirizzovisitsestola@comune.sestola.mo.it