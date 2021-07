Scandiano: trovato alla guida senza patente e assicurazione

ADV





Martedì scorso, 13 luglio, durante un posto di controllo stradale in via A. Moro, all’intersezione con via della Repubblica una pattuglia del Distretto di Scandiano della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, fermava un’auto BMW per un controllo.

Alla guida dell’auto c’era A.D. ventenne residente a Scandiano, che non aveva la patente al seguito ma dichiarava di essere in possesso di foglio rosa che aveva dimenticato a casa.

Il passeggero dell’auto però non poteva fare l’istruttore. Dal controllo dei documenti del veicolo emergeva che l’auto era in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa. Venivano fatti anche ulteriori controlli sul conducente ed emergeva che il giovane circolava senza avere mai conseguito la patente e non era titolare di foglio rosa.

Gli agenti pertanto provvedevano a mettere sotto sequestro e fermo amministrativo l’auto per circolazione senza assicurazione e conducente senza patente oltre ad elevare i relativi verbali che prevedono una sanzione di 866,00 euro per la mancanza di copertura assicurativa e di 5.100,00 euro.

Non può non preoccupare la superficialità con cui ha agito il giovane che ha messo a rischio la propria e la vita altrui disinteressandosi completamente delle conseguenze delle proprie azioni perché in caso di incidente gli altri malcapitati potrebbero non essere nemmeno risarciti dei danni subiti.

L’intervento permetteva di eliminare un grave pericolo per la circolazione e per la sicurezza delle persone e i controlli continueranno serrati.