Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in appartamento, al piano terra di un fabbricato su viale Montegrappa a Reggio Emilia, occupato da una donna di 64 anni. Il rogo, partito dalla cucina ha raggiunto il tinello per essere poi rapidamente circoscritto dalle 2 squadre arrivate sul posto. I danni subiti dagli impianti elettrici e del gas hanno reso non fruibile l’appartamento. Verosimilmente accidentale la causa.