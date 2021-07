f1, Gran Premio di Gran Bretagna: Charles secondo, Carlos sesto

ADV





Charles Leclerc è stato l’assoluto protagonista del Gran Premio dei Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota monegasco ha preso la testa della corsa al primo giro dopo l’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ed è riuscito a rimanere al comando fino a tre tornate dal termine, quando ha dovuto cedere il passo a Hamilton, forte di un passo incontenibile con la gomma Hard.

Pit stop lento. La gara di Carlos è stata più difficile. Lo spagnolo in partenza è salito subito dalla decima all’ottava posizione e aveva il passo per stare davanti alle McLaren. Sfortunatamente un pit stop lento lo ha rimandato in pista alle spalle della seconda vettura inglese, quella di Daniel Ricciardo, che aveva una velocità di punta elevatissima. Carlos si è quindi dovuto accontentare di un sesto posto che non rende onore allo stato di forma odierno del pilota e della vettura.