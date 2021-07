Sassuolo: investito sulle strisce pedonali, 20enne grave

ADV





La scorsa notte poco dopo le 4:00, in via Montanara a Sassuolo, zona Salvarola Terme, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolto un pedone 20enne nato in Italia ma di origini straniere, ed un’autovettura condotta da un 22enne del luogo.

Secondo una prima sommaria dinamica, per cause in corso di accertamento il pedone sarebbe stato investito dall’autovettura mentre attraversava sulle strisce pedonali, riportando un grave trauma cranico. Il ferito, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi e gli accertamenti tecnici, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo.