Due distinti incidenti si sono verificati ieri sera per attraversamento di animali sulla carreggiata. Il primo a Lama Mocogno sulla SP40, alle 22.10, per attraversamento di un capriolo, il secondo alle 22.30 a Marano per l’attraversamento di un cinghiale. In tutti e due i casi sono stati riportati danni ai veicoli ma nessuna persona ferita.