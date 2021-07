Gattatico, grazie all’Emilia Centrale una nuova condotta servirà un’area agricola di oltre 400 ettari

ADV





Proseguono a pieno regime i lavori per la ricostruzione di un tratto della condotta Forzata Cicalini, all’interno del territorio del Comune di Gattatico, intervento avviato dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, dall’importo complessivo pari a 140 mila euro e volto all’eliminazione di quei cedimenti strutturali che consentirà il miglioramento della sicurezza del territorio.

Le condizioni della condotta, realizzata negli anni Settanta, apparivano infatti deteriorate, in particolare nel tratto (della lunghezza di 360 metri) compreso tra via Cicalini e via Valle; l’Ente consortile ha quindi deciso di intervenire rimuovendo completamente la vecchia tubazione in cemento che, oltre a provocare fuoriuscite e dispersione di risorsa idrica, determinava ritardi al servizio delle irrigazioni – serve infatti un’area agricola di 430 ettari nel periodo estivo, oltre ad avere duplice funzione di scolo nel periodo invernale – per sostituirla con una condotta in Pvc a fini irrigui e l’inserimento di manicotti in acciaio zincato con guarnizioni a tenuta.

(nella foto l’intervento per la posa della nuova condotta forzata Cicalini nel territorio del comune di Gattatico)