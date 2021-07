Martedì notte, in A13, chiusa la stazione di Ferrara nord in entrata...

ADV





Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire l’esecuzione di attività programmate di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ferrara sud o di Occhiobello.