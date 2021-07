Chiusura notturna sulla A1 Panoramica

ADV





Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per programmati lavori di manutenzione gallerie, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 255+450) e Roncobilaccio in direzione Bologna.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa, per l’ingresso in A1 Panoramica in direzione Nord si consiglia di percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia con rientro alla stazione di Pian del Voglio.