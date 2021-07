Primo via libera alla riforma dell’istruzione tecnica superiore

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula della Camera ha approvato con 409 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astenuti il testo unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, che ora passa al Senato.

“Il voto di oggi è un primo importante passo”, sottolinea in una nota. “L’approvazione, avvenuta all’unanimità, è la riprova dell’interesse del Parlamento, che ringrazio, per una delle riforme strategiche per il futuro della formazione, su cui investiamo anche con il Pnrr. Il governo seguirà l’iter del provvedimento anche al Senato. Continueremo a lavorare con il Parlamento per una riforma che è attesa da tempo”, aggiunge.

