Lunedì 26 luglio il camper vaccinale al mercato di Castelnovo di Sotto

Il camper itinerante dell’Ausl, con a bordo l’équipe vaccinale, farà tappa al mercato di Castelnovo di Sotto lunedì 26 luglio per agevolare coloro che intendono sottoporsi al vaccino anti-Covid-19. Sarà a disposizione per gli Over 60 che ne faranno richiesta, con il vaccino monodose Johnson & Johnson, per tutta la mattinata.

Il mezzo sarà fermo in piazza Prampolini, di fronte alla biblioteca comunale. A dare supporto agli operatori sanitari saranno presenti i volontari della Pubblica Assistenza di Castelnovo e Cadelbosco.

Una volta effettuata la vaccinazione si ha diritto a ottenere il Green Pass. Non ci sarà bisogno di prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, subito prima della vaccinazione. L’attività vaccinale con il camper ha l’obiettivo di agevolare anche nei comuni più piccoli l’accesso ai vaccini andando incontro alle esigenze delle persone con difficoltà negli spostamenti o degli indecisi.