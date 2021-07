Il camper dell’Ausl per i vaccini domenica sera alla movida di Rubiera

ADV





Il camper attrezzato dell’Azienda USL sarà domenica 25 luglio dalle ore 20.00 in Piazza del Popolo a Rubiera con un’équipe vaccinale per proporre ai cittadini, dai 18 anni compiuti ai 59 anni, la vaccinazione, con vaccino RNA messaggero (mRNA), vaccinazione con due dosi che dà diritto ad ottenere il Green Pass. Non ci sarà bisogno di prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione dopo l’inoculazione.

Si procederà alla vaccinazione al raggiungimento di un numero adeguato di richieste (multipli di 6, ovvero le dosi che si ricavano da una fiala di vaccino), per utilizzare, senza sprechi, tutte le dosi scongelate.

L’appuntamento per la seconda dose sarà fissato subito e la seconda vaccinazione avrà luogo in un centro vaccinale.

Iniziative analoghe, in via di definizione, avranno luogo a breve in altri comuni della provincia e ne sarà data adeguata comunicazione.