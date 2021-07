Inaugurato a Madonna dei Fornelli il nuovo emporio di comunità di Foiatonda

ADV





Foiatonda, cooperativa di comunità dell’appennino tosco-emiliano nata 3 anni fa, ha inaugurato questa mattina a Madonna dei Fornelli il proprio emporio di comunità, un luogo nel quale promuovere le tante eccellenze che sono presenti in queste aree montane.

L’obiettivo è quello di affiancare le comunità mettendone in risalto i tesori nascosti, dalle specificità dei luoghi, i talenti delle persone, sviluppando insieme azioni volte al consolidamento del tessuto economico e sociale.

L’emporio di comunità si trova in piazza Madonna della Neve 15, nel centro di Madonna dei Fornelli, punto strategico del Comune di San Benedetto Val di Sambro perchè crocevia di due tra i più importanti cammini della Regione Emilia-Romagna, la Via degli Dei e la Via Mater Dei.

Gli spazi, che coprono una superficie complessiva di circa 200 mq, sono destinati alla promozione dell’Appennino in tutti i suoi aspetti e alla pubblica utilità.

Il personale dell’infopoint, le attività legate al turismo e quelle commerciali, le aziende, i fornitori di servizi, i produttori, gli artigiani e le comunità locali potranno così fare rete e creare sinergia per lo sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio.

Le attività presenti all’interno dell’emporio (al quale è possibile aderire anche in futuro), oltre ad usufruire di un luogo di vendita, potranno pubblicizzare la propria azienda o attività, pubblicizzare i propri servizi, vendere prodotti locali del settore alimentare, agricolo e artigianale, vendere e/o noleggiare abbigliamento e attrezzature sportive, realizzare incontri formativi, workshop, seminari, presentazioni e attività che possano rispondere alle esigenze del territorio, proprio grazie all’attività di promozione dell’ufficio informazioni.

Come ha detto la vice presidente di Foiatonda Alessandra Vaccari: “Siamo custodi del patrimonio culturale, ambientale, di tradizioni, di saperi e promuoviamo la scoperta autentica della montagna valorizzando le risorse naturalistiche, storiche, artigianali ed enogastronomiche del territorio. Tutte le attività e i progetti che realizziamo sono legati da una forte responsabilità etica, per uno sviluppo territoriale sostenibile, nel rispetto del contesto naturale. La realtà cooperativa favorisce ed incentiva le risorse interne mantenendosi sempre inclusiva e aperta a nuove collaborazioni. Registriamo infatti una costante crescita: fondati nel 2018 grazie alla caparbietà di 13 soci, contiamo oggi 40 collaboratori sparsi in tutto il nostro Appennino.”

Così commenta il Sindaco Alessandro Santoni “Questo negozio racchiude in sé l’anima e lo scopo del progetto più ampio della Cooperativa di Comunità Foiatonda, nata per unire il territorio e mettere in rete le diverse realtà con l’obiettivo di ottenere un risultato, o meglio un prodotto, di qualità ancora migliore. Uno spazio dedicato alla promozione ed anche all’accoglienza ed informazione turistica, realizzato insieme alle comunità di tutto il nostro Appennino e alle attività locali che desiderano promuoversi ai tanti turisti che in questi anni stanno passando per i nostri territori, siano essi camminatori dei noti sentieri piuttosto che persone dedite al soggiorno prolungato.”