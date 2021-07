Modena: si apre martedì 27 luglio “Trasparenze Festival”

ADV





Dal 27 al 30 luglio, a Modena, Trasparenze di Teatro Carcere offre una panoramica su spettacoli e attività delle compagnie che operano negli Istituti della regione: Teatro del Pratello (Bologna), Teatro Nucleo (Ferrara), Associazione Con…Tatto (Forlì), Cooperativa Le Mani Parlanti (Parma), Lady Godiva Teatro (Ravenna), MaMiMo – Teatro Piccolo Orologio (Reggio Emilia) e Teatro dei Venti (Modena e Castelfranco Emilia), compagnia organizzatrice del Festival e membro fondatore del Coordinamento.

Martedì 27 luglio alle 16.00 debutta “Odissea” progetto biennale del Teatro dei Venti (solo per spettatori autorizzati), che mette in relazione le Carceri di Modena e Castelfranco Emilia, con repliche il 28, 29 e 30 luglio. Ingresso riservato agli spettatori autorizzati. Odissea è il risultato finale del lavoro svolto all’interno delle strutture carcerarie e in sala prove tra riunioni e discussioni a distanza, prove da remoto e riprese video in teatro. Un viaggio diventato sfida che prende finalmente forma dopo oltre due anni di ricerca, prove e confronto. La sfida consiste nell’attraversare insieme agli spettatori tutti i luoghi che hanno reso possibile la creazione, luoghi distanti e che abitualmente non comunicano tra loro: l’edificio teatrale, la città e le carceri. Si attraverseranno infatti con un bus navetta le Carceri di Modena e Castelfranco Emilia.

TEATRO DEL PRATELLO (Bologna)

Nella stessa giornata alle ore 21.30 presso il Teatro dei Segni in Via San Giovanni Bosco 150, il Teatro del Pratello, porta in scena “PADRE, GUARDAMI! secondo studio”, esito di un lungo laboratorio con un gruppo di ragazzi in carico ai Servizi della Giustizia Minorile. Rappresenta la penultima tappa del progetto “Padri e Figli” una polifonia di voci di figli che chiamano, confortano, urlano, rincorrono padri sperduti, padri che si nascondono, tanto sordi quanto fragili. Con i ragazzi della Compagina del Pratello e Giorgia Ferrari; drammaturgia di Paolo Billi; con le cure di Paolo Billi, Elvio Pereira De Assunçao e Viviana Venga; una produzione Teatro del Pratello e Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna

Il Teatro del Pratello lavora da oltre vent’anni con progetti di teatro carcere, rivolti sia a minori che ad adulti, detenuti o con misure alternative. A Bologna, all’interno dell’Istituto Penale Minorile e con i ragazzi dell’Area Penale Esterna, cura laboratori continuativi durante tutto l’anno e produce spettacoli teatrali aperti alla cittadinanza, dentro l’Istituto e presso teatri cittadini.

Questa esperienza, considerata “buona pratica”, è stata trasferita anche all’IPM Femminile di Pontremoli, dove le giovani detenute sono protagoniste ogni anno di uno spettacolo ospitato al Teatro della Rosa. Dal 2008 è in corso il progetto Esperimento di Teatro alla Dozza, alla Casa Circondariale di Bologna, che coinvolge oggi le detenute della sezione femminile.

Realizza sul territorio progetti di teatro civile e teatro comunità e gestisce a Bologna lo spazio PraT Teatri Comunità.

ASSOCIAZIONE CON…TATTO (Forlì)

A seguire, va in scena il reading “Lettere dalla Tempesta”, a cura di Associazione Con…tatto, che porta in scena il progetto epistolare ispirato all’opera Shakespeariana, con la lettura degli scritti dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì. A cura di Sabina Spazzoli e Michela Gorini in collaborazione con la compagnia “Malocchie & Profumi”. Attraverso la scrittura epistolare i protagonisti dell’opera del Bardo si raccontano, ripercorrono le relazioni familiari e cosa significhi sopravvivere alla tempesta, relegati nello spazio dell’isola, una prigione senza sbarre, ma dove il mare è una porta di ferro chiusa a doppia mandata, in un tempo che resterà nella memoria per sempre.

L’associazione “Con…tatto” opera all’interno della Casa Circondariale di Forlì dal 2006 e cura diverse attività a favore dei detenuti e delle loro famiglie; dal 2010 ha preso in carico il Laboratorio teatrale, svolto nel tempo presso le tre sezioni (maschile, femminile e protetti). Laboratorio che a partire dal 2014 è portato avanti in collaborazione con il Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena.

IL CONCERTO

La serata del 27 luglio si conclude con il concerto di Prim, alle ore 22.30, gratuito con prenotazione obbligatoria. Voce e chitarra Irene Pignatti, tastiera e chitarra Matteo Mugoni, basso e synth Davide Severi, batteria e pad Diego Davolio. Prim è un progetto musicale nato nel 2019 da Irene Pignatti, cantautrice modenese con influenze sull’indie pop britannico. Durante gli anni è entrata in contatto con diversi generi, ma il suo stile è stato formato da artisti come Daughter, The 1975, The Japanese House e The Neighbourhood. Prim rilascia il suo primo singolo “Cheap Wine” a fine Aprile 2020, brano scritto e registrato da lei stessa in casa durante il primo periodo di quarantena. Prim e il suo gruppo debuttano col primo EP composto da cinque brani, intitolato “Before You Leave”, uscito il 2 Ottobre 2020 per l’etichetta italo-americana We Were Never Being Boring Collective e disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming.

IL COORDINAMENTO TEATRO CARCERE EMILIA ROMAGNA

Il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna lavora per costruire una rete tra le realtà teatrali che operano nelle carceri della regione, favorendone la visibilità e le interazioni con il territorio.

Costituitosi in associazione nel marzo 2011, nell’aprile dello stesso anno ha firmato un documento d’intesa sull’attività di Teatro in Carcere con la Regione Emilia-Romagna e il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, rinnovato periodicamente, un Protocollo d’Intesa che coinvolge tre Assessorati Regionali (Cultura, Welfare, Formazione) e il Centro Giustizia Minorile Emilia Romagna e Marche, per le attività teatrali con minori e giovani adulti in carico ai Servizi di Giustizia Minorile.

Gli appuntamenti con gli eventi del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna proseguono fino al 30 luglio. Successivamente il Festival si sposta a Gombola con un programma di spettacoli, concerti e incontri per vivere il territorio da Spettatori Residenti.

