Con il concerto dedicato a Lucio Dalla prosegue mercoledì 28 luglio la stagione estiva dell’Auditorium Montalcini di Mirandola

Con il concerto L’anno che verrà – Omaggio a Lucio Dalla protagonisti tre grandi musicisti di fama internazionale come Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano, sax baritono, flauti andini e percussioni) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce) prosegue mercoledì prossimo 28 luglio alle 21.30 al giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti a Mirandola la stagione teatrale estiva dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico 10 euro.

L’anno che verrà è un viaggio attraverso i capolavori di uno dei maestri della musica italiana di tutti i tempi, Lucio Dalla. Ha come protagonista un trio composto da tre personalità artistiche, provenienti da culture musicali diverse, ricche e versatili che si contraddistinguono per estro e capacità interpretativa.

“’L’anno che verrà’ – scrivono i tre musicisti – ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che … sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno!

Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.”

INFO E PRENOTAZIONI

I biglietti sono in vendita presso l’Aula Magna Rita Levi Montalcini in via 29 Maggio 4 il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e presso il giardino ex Cassa di Risparmio in piazza Matteotti il giorno dello spettacolo dalle 19.00. Prevendita anche online su www.vivaticket.com

Info e prenotazioni via mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefonicamente negli orari di biglietteria il martedì pomeriggio e il sabato mattina al numero 0535.22455