Incidente tra Modena sud e Modena nord in A1: colto da malore muore uomo di 76 anni

Incidente tra Modena sud e Modena nord in A1: colto da malore...

Poco dopo le 11:30, sulla A1 Milano – Napoli è avvenuto un incidente all’altezza del km 169, tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna, che ha visto coinvolti 4 veicoli e la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale e che dalle prima ricostruzioni sembra originato da un malore di uno dei conducenti alla guida, un uomo do 76 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per l’automobilista non c’è stato nulla a fare, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.