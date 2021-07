Campionati italiani lifesaving estivi di categoria: Andrea Dallari trascina Maranello Nuoto sul podio tricolore

ADV





La magica vasca del Foro Italico ha ospitato i campionati italiani di categoria del salvamento. Subito protagonisti i gialli di Maranello Nuoto che nella categoria Ragazzi hanno monopolizzato l’attenzione della prima parte di manifestazione e sin dalla prima giornata sugli scudi con una prestazione corale nei 100 percorso misto, specialità in cui centrano l’intera collezione e inaugurano il medagliere.

Oro e titolo (14anni) per Riccardo Bartolacelli, argento per Laura Medici la quale, con 1’17″67 scende come la nuova campionessa italiana Moruzzi sotto il vecchio record italiano e bronzo per Andrea Dallari che apre così il suo italiano

Nella seconda giornata, Dallari vince e stabilisce il nuovo RI della categoria dei 100 manichino pinne/torpedo, con le ragazze che cercano anche loro la replica ma nonostante le 4 atlete a punti, Anna Soli di ferma al legno.

Nella sessione pomeridiana tocca al superlifesaver e per Dallari titolo bis tenendo il milanese Radaelli a notevole distanza, con Riccardo Bartolacelli 25° della generale, ma argento tra i Ragazzi 1.anno. Sono invece le ragazze con Laura Medici che portano nei 50 trasporto manichino i gialli sul gradino basso del podio.

Nell’ultima sessione con il 3° tricolore centrato nei 100 manichino pinne da Dallari, Maranello Nuoto chiude alla grande e sale sul podio (3.) della classifica di società. La ciliegina sulla torta per la squadra del tecnico Fabrizio Sfondrini.

Conclusa la prima fase sono saliti alla ribalta i grandi appartenenti alle cat. Junior Cadetti e Senior. Se in queste i gialli hanno sofferto di più vedendo solo Lorenzo Guerzone entrare nelle top 10, si è potuto anche ammirare allo splendido WR/ER/RI realizzato in 1’08″60 da Francesca Cristetti (InSport Rane Rosse) nei 100 percorso misto che resisteva dal 2015 (1’08″86 – Samantha Lee – NZL). Si è rivista di nuov in vasca e già tra le protagoniste Silvia Meschiari a 80 giorni dalla nascita di Valerio che sale sul podio del superlifesaver con Paola Lanzillotti, la nuova primatista mondiale, italiana ed europea della specialità.