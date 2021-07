Modena, stupefacenti in macchina: 41enne arrestato dai Carabinieri in via Vignolese

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un 41enne italiano nei pressi di via Vignolese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo stava transitando lungo la via e quando i Carabinieri hanno deciso di fermare e controllare il veicolo quale attività di routine delle pattuglie in servizio perlustrativo, questi ha tentato repentinamente di cambiare direzione, in senso opposto a quello della pattuglia. Fermato immediatamente dai militari, il suo nervosismo confermava i sospetti degli operatori che decidevano di optare per un più accurato controllo.

Alla richiesta di esibizione dei documenti, l’uomo rispondeva di non avere con sé la patente ma tale stato di nervosismo non era giustificato dalla sola mancanza della patente. Nel corso della perquisizione, infatti, i militari rinvenivano in un borsello 25 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana e una dose di cocaina, nonché un coltello a serramanico.

L’uomo veniva quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Veniva poi trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Modena, per il successivo giudizio con rito direttissimo, al termine del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.