A Pozza di Maranello le fiabe dall’orto e dal giardino

“Famiglie al Centro / Frazioni in festa” è la rassegna estiva pensata per i bambini e le famiglie nelle località di Maranello. Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 luglio alle ore 18 al Parco delle Città di Pozza con “Fiabe dall’orto e dal giardino”, spettacolo a cura del Teatro dell’Orsa, con Lucia Donadio e Chiara Ticini e la regia di Monica Morini. Dal patrimonio delle fiabe italiane e dai migliori albi illustrati traggono ispirazione storie capaci di rivelare sorprese e incanti: il paesaggio custodisce fiabe che si rivelano a chi le sa ascoltare attraverso parole verdi come foglie, incanti ed intrecci, tra prezzemolo e rosmarino. Lo spettacolo è per bambini dai 3 anni in su. Le iniziative si svolgono nel rispetto della normativa anti-covid. Info: Centro per le Famiglie Sede di Maranello 0536 940920.