Maltempo di ieri nel reggiano, Vigili del fuoco ancora al lavoro

Oltre un centinaio le chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa 115 – per alberi caduti su strade e fabbricati, tetti scoperchiati e danneggiamenti alle linee aere delle telecomunicazioni e trasporto energia – a seguito del forte temporale accompagnato da grandinate sparse e intense raffiche di vento si è abbattuto il pomeriggio del 26 luglio nella fascia nord della Provincia di Reggio Emilia, colpendo in maniera particolare i Comuni di Reggiolo, Luzzara, Guastalla e Rolo. Fortunatamente non risultano persone coinvolte negli eventi.

La sala 115 ha mobilitato tutte le risorse disponibili a livello provinciale, e ha richiesto alla Direzione Regionale un rinforzo di uomini e mezzi, giunti dal Comando di Ferrara.

Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo in continuità da ieri pomeriggio e, alle 17.00 di oggi, 27 luglio, risultano effettuati circa 80 interventi, con circa 50 ancora in attesa,

per i quali, in assenza di ulteriori fenomeni, si valuta l’ultimazione nella mattinata di domani.

Nello scenario emergenziale stanno operando 7 squadre di Vigili del Fuoco dei Comandi di Reggio Emilia e Ferrara, oltre i Volontari del distaccamento di Luzzara.

Impiegate 4 autopompe, 3 mezzi fuoristrada, 2 autoscale, una piattaforma e l’autogru per la rimozione di alcuni grossi alberi.

