Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo “Il Manifesto dello Sbattismo” in...

ADV





ATER Fondazione e Amministrazione comunale di Nonantola informano che per cause impreviste lo spettacolo “Il Manifesto dello Sbattismo” del Collettivo Le Cadavere Squisite in programma al Giardino Perla Verde giovedì 29 luglio nell’ambito della rassegna ‘Giardino Troisi’ è annullato e rinviato a data da destinarsi.

Informazioni alla mail teatrotroisinonantola@ater.emr.it e al numero 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.