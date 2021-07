Sulla A14 chiusure notturne della stazione di Bologna San Lazzaro e di Forlì

ADV





Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione alle opere d’arte, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed in entrata verso Bologna nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 luglio;

dalle 22 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30 luglio.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, nella notte tra il 27 ed il 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Forlì in entrata verso Bologna e verso Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord e di Faenza