Il Giappone tra megalopoli e natura selvaggia: venerdì a Maranello l’incontro della rassegna “Meisho”

Proseguono a Maranello gli incontri dedicati al Giappone curati da Floriano Terrano: la rassegna “Meisho” è dedicata ai luoghi famosi del Paese del Sol Levante, un vero e proprio viaggio nei luoghi del Giappone passato e presente. Venerdì 30 luglio alle ore 21 in Piazzetta Nelson Mandela (all’esterno della Biblioteca Mabic, via Vittorio Veneto 5) è in programma un incontro sul tema “Tra megalopoli e natura selvaggia”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella sala conferenze del Mabic.