In casa la droga e l’occorrente per coltivarla, 20enne finisce nei guai a Bagnolo in Piano

In casa la droga e l’occorrente per coltivarla, 20enne finisce nei guai...

Da tempo i Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano erano sulle tracce di un giro di spaccio in paese tanto che, raccolti i sospetti a carico di un 20enne abitante nel reggiano, avevano ottenuto dalla Procura reggiana un decreto di perquisizione a suo carico. Con il provvedimento in mano, i Carabinieri di Bagnolo in Piano, supportati dai colleghi della vicina Stazione di Correggio e del Nucleo Cinofili di Bologna, ieri mattina si sono recati al casa del 20enne.

I sospetti hanno avuto conferma: sono stati infatti rinvenuti complessivamente circa quattro grammi di marijuana, un bilancino di precisione, quattro piccole piante del medesimo stupefacente, oltre a tutto l’occorrente per la coltivazione ed il confezionamento della droga. Concluse le operazioni e proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, ai Carabinieri non è rimasto altro da fare che formalizzare a carico del 20enne una segnalazione in stato di libertà. Produzione e spaccio di stupefacenti il reato del quale dovrà ora rendere conto dinanzi all’Autorità Giudiziaria reggiana.

Nel contesto dell’indagine i Carabinieri di Bagnolo in Piano hanno proceduto anche alla segnalazione, in via amministrativa alla Prefettura di Reggio Emilia, di sei giovani quali assuntori di stupefacenti.