“Lemon Therapy”, il 3 agosto in piazza a Fiorano

ADV





Martedì 3 agosto, alle ore 21 presso Piazza Menotti, l’Associazione Quinta Parete APS propone “Lemon Therapy”, un interessante spettacolo pensato per i più giovani ma adatto e godibile anche per un pubblico adulto. In scena saranno due attori reggiani, Enrico Lombardi e Alice Melloni, con un testo di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, giovani ma già affermati autori milanesi, vincitori di diversi premi alla drammaturgia.

Si tratta di uno spettacolo che nasce da un’indagine durata sette mesi con l’obiettivo di sviscerare il poliedrico tema della sessualità e l’affettività in età adolescenziale. Una ricerca fatta di interviste, incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20 anni, i loro genitori e gli insegnanti; un percorso svolto insieme da Lombardi e dalla Melloni che hanno infine consegnato il materiale a Chiara Boscaro e Marco di Stefano. Nelle loro mani questo materiale è diventato un testo che ha come protagonisti un trentacinquenne di oggi che ha rimosso completamente dai suoi ricordi la sua adolescenza, aiutato da una psicoterapeuta che lo segue durante una bizzarra terapia sperimentale. Commedia leggera ma non superficiale, che non vuole solo far ridere, non pretende di dare risposte, ma lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema con l’ironia e la crudeltà di quella complicata età.

Lo spettacolo è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. È consigliata comunque la prenotazione allo 388 8168232 oppure tramite mail comunicazione@quintaparete.org. In caso di maltempo, sarà messo in scena al Teatro Astoria.