Covid 19, la situazione all’AOU di Modena

Sono in lieve aumento i ricoveri in Azienda Ospedaliero – Universitaria, che oggi sono 14, due dei quali in terapia intensiva, tutti al Policlinico, dove pertanto è stato riattivato l’Hub Covid.

L’età media dei pazienti ricoverati è di 63 anni.

Varianti circolanti sul territorio provinciale (dato aggiornato al 30.07.2021)

Dato provinciale. Al 30 luglio, nella nostra provincia sono stati riscontarti 729 ceppi virali varianti e tra questi 454 sono i ceppi di variante indiana corrispondente al 62.3%, 141 sono i ceppi di variante inglese corrispondente al 19.4%, 102 i ceppi di variante brasiliana corrispondente al 14%, 4 i ceppi di variante colombiana corrispondente al 0.5%, 4 i ceppi di variante nigeriana corrispondenti al 0.5% e 24 i ceppi lineage B.1.1.420 corrispondente al 3.3%.

Dal mese di giugno non sono più stati riscontrati ceppi virali non variante. Negli ultimi tre giorni è stata riscontrata la sola presenza di variante indiana (delta).