F1 – GP d’Ungheria – Qualifiche: Charles in quarta fila, Carlos scatterà 15°

Qualifica poco esaltante in Ungheria per la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc non è stato troppo fortunato, perché ha ottenuto il settimo tempo – 1’16”496 –, e partirà in quarta fila, ma si trova ad appena 75 millesimi dalla quarta posizione.

Incidente. Peggio è andata a Carlos Sainz, che è finito contro le barriere mentre stava effettuando il suo primo tentativo in Q2. Lo spagnolo, che non ha dunque fatto segnare alcun tempo, si schiererà dalla piazzola numero 15. Il 36° GP di Ungheria prenderà il via alle 15 CET di domani.