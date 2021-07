Sassuolo: da lunedì lavori di fresatura e asfaltatura di numerose strade cittadine

ADV





Inizieranno lunedì, 2 Agosto, i lavori di asfaltatura di numerose strade cittadine, facenti parte di un progetto redatto lo scorso anno ma la cui esecuzione è stata posticipata a questa estate.

“Un intervento importante – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – il secondo progetto di riasfaltatura redatto lo scorso anno ma che non è stato possibile effettuare a causa del sopraggiungere delle piogge. Andremo a fresare ed asfaltare intere vie le cui condizioni sono precarie da diverso tempo ed in cui pensiamo sia urgente intervenire. Abbiamo deciso di iniziare ora, terminate anche tutte le procedure burocratiche, perché è la stagione migliore per farlo: nelle prossime settimane, poi, proseguiremo con altri due importanti interventi di un valore complessivo di circa un milione di euro”.

Si inizierà lunedì 2 agosto con la fresatura e la riasfaltature di via Frescobaldi, per poi proseguire con via Mantova, via Don Milani, via Pacinotti e con il lato nord ovest della circonvallazione, dall’intersezione con via Torino fino alla rotatoria del cimitero nuovo. A queste strade si aggiungerà anche via Cialdini, nella quale è stato completamente rifatto l’intero impianto fognario ed è stata potenziata la raccolta delle acque superficiali per evitare le infiltrazioni nei sotterranei di alcuni condomini.

L’intero intervento comporterà circa 15 giorni di lavoro e, condizioni metereologiche permettendo, dovrebbe terminare entro Ferragosto.