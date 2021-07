Un arresto per spaccio a Corticella

ADV





I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 41enne tunisino per spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche minuto prima dell’arresto, i militari avevano notato il soggetto in un bar di via Amedeo Lipparini, dove si erano recati, liberi dal servizio, a prendersi un caffè. I movimenti sospetti dell’uomo che continuava a guardarsi attorno, hanno richiamato l’attenzione dei Carabinieri che lo hanno seguito all’uscita dal locale e colto in flagranza di reato mentre vendeva una dose di cocaina a un soggetto che si era avvicinato con una banconota da 20 euro.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Il venditore, identificato in un 41enne tunisino, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 275 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, lo spacciatore è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 41enne tunisino è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e sottoposto a un divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna.