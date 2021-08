Ferragosto alla Reggia di Rivalta

ADV





Anche per Ferragosto continuano gli eventi del cartellone di Restate, organizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia.

Per la festa più attesa dell’estate doppio appuntamento alla Reggia di Rivalta: sabato sera arrivano i clown e domenica spazio a cibo, yoga, visite guidate, presentazioni di libri e spettacoli per i più piccoli.

Sabato 14 agosto alle ore 21 alla Reggia di Rivalta la Compagnia Circolabile presenta lo spettacolo clownesco per famiglie “Two second”.

Il 15 agosto alle ore 21,30 sempre alla Reggia di Rivalta, ci sarà “Chi ha paura di denti di ferro?”, spettacolo di teatro d’attore e di figura dedicato ai più piccoli, di Compagnia Tanti Cosi progetti / Accademia perdura Romagna teatri. L’appuntamento è inserito all’interno del programma “La città dei ragazzi 2021” a cura di Associazione 5T.

Ma non è finita qui… a partire dal pomeriggio sarà possibile partecipare a un ricco programma di attività a cura dell’Associazione insieme per Rivalta. Si parte alle 17.30 per la merenda con gnocco fritto, più tardi saranno disponibili anche i tortelli. Alle 18.30 ci saranno visite guidate all’interno del giardino segreto e lezioni di Yoga per mamme, papà e bambini (prenotazioni per lo Yoga: 3482480188). Alle ore 19 ci sarà la presentazione del romanzo “TRANSEFER 2093” del reggiano Stefano Meglioraldi.