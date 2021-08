Riqualificato un intero condominio al Don Pasquino Borghi di Reggio Emilia

ADV





Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica nel condominio, ai civici 8 e 9, del Quartiere Don Pasquino Borghi.

L’intervento ha puntato al miglioramento della sicurezza e del comfort abitativo dell’intero edificio, oltre alla riduzione dei consumi di gas per uso domestico che garantirà un risparmio sulle bollette energetiche di almeno il 40% annuo per ogni alloggio.

I lavori, eseguiti in presenza dei residenti, hanno previsto la realizzazione di un cappotto di isolamento in facciata, la sostituzione dei serramenti e dei portoni di accesso al fabbricato, l’isolamento dei solai freddi, l’impermeabilizzazione delle pavimentazioni dei balconi e delle logge, la sostituzione e l’impermeabilizzazione del manto di copertura, la sistemazione delle scale condominiali, la sostituzione dei lucernari, il rialzo dei parapetti e la verniciatura delle inferriate e delle ringhiere di logge, balconi e scale condominiali, l’installazione di una linea vita per le manutenzioni, la messa a norma dell’impianto elettrico nelle parti comuni, la predisposizione di un impianto centralizzato tv e satellitare e, in generale, il ripristino delle parti ammalorate. Inoltre è stato sostituito l’impianto citofonico, sistemato il sistema fognario e sistemata l’area esterna di pertinenza del fabbricato.

I costi dell’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di 404mila euro, sono stati in parte finanziati dai fondi Ecobonus, previsti per le opere di efficientamento energetico, in parte da Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna, che hanno messo a disposizione risorse per 307mila euro, e in parte dai proprietari privati che hanno investito nella riqualificazione 87mila euro. Per la riqualificazione di ogni appartamento di edilizia residenziale pubblica del condominio, il Comune di Reggio Emilia ha investito mediamente 20mila euro.

Acer ha curato la direzione dei lavori progettati in collaborazione con Iren Smart Solution, azienda esecutrice insieme a Torreggiani Servizi. Il progetto di riqualificazione è stato condiviso con gli inquilini e i proprietari privati ai quali Acer ha fornito assistenza e supporto anche nella ricerca di soluzioni adeguate e finanziamenti.