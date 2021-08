Quattro denunce dei carabinieri nel modenese per ricettazione e violazione delle norme sull’immigrazione

ADV





I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, ieri mattina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 26enne tunisino, noto alle Forze di Polizia per il reato di ricettazione. Il giovane durante un controllo dei Carabinieri è stato trovato in possesso di un portafoglio con effetti personali e carte bancomat risultato rubato il giorno precedente da un’autovettura parcheggiata poco distante dal Parco Ferrari. Gli effetti personali sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre il giovane dovrà rispondere di ricettazione.

Sempre di ricettazione dovrà rispondere anche un giovane africano che ieri notte è stato trovato dai Carabinieri di Castelfranco Emilia in possesso di una bicicletta da donna rubata a Castelfranco Emilia il 3 agosto scorso.

I Carabinieri della Stazione di Nonantola e della Tenenza di Castelfranco Emilia, ieri sera nel corso delle attività di controllo presso gli edifici disabitati, in una struttura di via Rangoni hanno sorpreso e fermato due persone, un 40enne originario dell’India e un 33enne proveniente dal Pakistan, privi di documenti. I due sono stati accompagnati in caserma per l’identificazione con foto segnalamento. Per loro è scattata la denuncia per violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato e per l’indiano anche per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Modena.