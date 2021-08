Hockey, cinque scandianesi ai raduni delle nazionali Under 17 e Under 19

ADV





Matteo Vecchi, Niccolò Busani e Lorenzo Barbieri per l’Under 19 e Andrea Stefani ed Alessandro Uva per l’Under 17 (foto). Ben cinque scandianesi sono stati scelti per i raduni di selezioni alle Nazionali Italiani Under 17 e Under 19 che faranno parte dei Campionati Europei di categoria nella città di Paredes (Portogallo) dal 7 all’11 Settembre 2021.

I raduni si svolgeranno dal 14 al 21 agosto 2021 a Recoaro Terme (Vicenza) per l’Under 17 mentre per l’Under 19 terminerà il 20 agosto. Nel Centro Federale della FISR saranno anche scelti i 10 atleti per ogni selezione che staccheranno un biglietto per gli Europei dopo due anni di pausa, dovuti allo stop per la pandemia. Saranno dei raduni molto intensi per permettere alle due nazionali di presentarsi nel migliore dei modi agli appuntamenti continentali, con doppie sedute ogni giorno. Per Stefani e Uva è una conferma dopo la prima selezione avvenuta a fine luglio, superando la prima scrematura da 16 a 13 atleti. La selezione Under 17 sarà diretta da Massimo Giudice mentre l’Under 19 sarà condotta da Alessandro Bertolucci.