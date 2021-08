Azienda USL di Bologna: dalla prossima settimana accelerazione della campagna vaccinale per una maggiore copertura entro l’inizio dell’anno scolastico

ADV





Dando seguito a quanto richiesto dal commissario straordinario Figliuolo, l’Azienda USL di Bologna si sta organizzando per garantire da lunedì 16 agosto il libero accesso a tutti i giovani tra i 12 e i 19 anni che desiderano vaccinarsi.

Inoltre, dando attuazione alle indicazioni della Regione, sempre da lunedì 16 agosto, a tutti i cittadini a cui verrà somministrata la prima dose di vaccino mRNA verrà fissato il richiamo a 21 giorni, per Pfizer, e a 28 giorni per Moderna.

Da martedì 17 agosto, tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino avranno la possibilità di anticipare la data della seconda dose rivolgendosi a CUP o alle Farmacie, muniti di certificato vaccinale o attestato di esecuzione con la data di somministrazione della prima dose.

L’Azienda USL accompagnerà l’accesso a questa ulteriore possibilità iniziando ad inviare, a partire dalla prossima settimana, sms informativi agli interessati, dando priorità progressivamente e in misura equa sia alle fasce più giovani che a quelle più anziane già prenotate (a partire dai 12-24enni e dagli over 60).

Con l’obiettivo di accelerare la campagna vaccinale l’Azienda USL si sta anche organizzando per l’invio di sms a tutti coloro che, pur avendo contratto l’infezione da SARS-CoV-2 da non meno di tre mesi e fino ad un massimo di dodici, non hanno ancora programmato la sola ed unica dose prevista per la profilassi.

L’Azienda USL di Bologna infine ricorda che lunedì 16 agosto, dalle ore 19 alle 22, presso il parco Berlinguer di Monteveglio, il personale sanitario sarà a disposizione di tutti gli over12 che desiderano vaccinarsi senza necessità di alcuna prenotazione.