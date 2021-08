Il Questore di Modena chiude un bar in zona Madonnina per un mese

Il Questore di Modena chiude un bar in zona Madonnina per un...

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Modena ha notificato al gestore di un bar in zona Madonnina il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell’esercizio commerciale per 30 giorni.

Il locale risulterebbe abitualmente frequentato da persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, come rilevato da svariati controlli effettuati dalla Squadra Volante nel corso dei quali sono stati identificati numerosi avventori pregiudicati e con precedenti di polizia.

Il 2 agosto scorso, inoltre, la Squadra Volante è dovuta intervenire per sedare una rissa presso il bar in questione tra quattro cittadini stranieri che avevano riportato ferite tali da richiedere l’intervento di personale del 118 ed il loro successivo trasporto in ospedale.

Il locale è da tempo oggetto di attenzione da parte della Polizia di Stato per le cattive frequentazioni e per alcune violenti liti verificatesi al suo interno.

Già nel 2017 era stato colpito da analogo provvedimento della durata di 15 giorni in ragione della presenza assidua al suo interno e nelle immediate vicinanze di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Si tratta di un provvedimento, frutto un’intensa attività di verifica e controllo effettuata dalla Polizia di Stato, che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.