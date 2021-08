San Antonio in Mercadello: efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

ADV





Continuano i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione degli spazi pubblici.

La sostituzione dei corpi illuminanti con altri di nuova tecnologia a LED permetterà un notevole risparmio energetico a parità di illuminamento e l’adeguamento alla nuova normativa in materia di inquinamento luminoso. In questa fase gli interventi riguardano la totalità degli impianti di S. Antonio in Mercadello e parzialmente vecchi impianti ad alti consumi o soggetti a frequenti guasti.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Davani Giuseppe & C. s.n.c. di Rimini e hanno un importo complessivo di € 100.000 finanziati da risorse proprie.