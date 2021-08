Asfalti e manutenzioni: Menani risponde al PD

ADV





“Il caldo afoso di questi giorni probabilmente sta creando più danni di quanto si pensasse provocando qualche allucinazione nella mente di alcuni personaggi”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, in questo modo, risponde alla nota inviata dal Partito Democratico relativamente al piano asfalti e manutenzioni in città.

“Certo – prosegue il Sindaco – non ho assolutamente la pretesa di essere il salvatore: sto semplicemente facendo il mio dovere di Sindaco cercando di rispondere a quante più richieste possibili provenienti dai cittadini costretti, loro malgrado, a fare gimcane tra buche ed avvallamenti.

Purtroppo non riusciremo a fare tutto subito: ho ricevuto un’eredità molto pesante e ci vorrà qualche anno prima che la situazione torni alla normalità, ma è mia ferma intenzione destinare cifre importanti del bilancio, ogni anno, alla manutenzione di strade, verde pubblico e marciapiedi per cercare di sistemare anni di mancati interventi.

Rispondo con un sorriso alle critiche del Pd – aggiunge Menani – e mi permetto solamente di ricordare loro che nel bilancio 2019, l’ultimo redatto dalla Giunta precedente, risultava un avanzo di circa quattro milioni e mezzo, altro che mancanza di fondi per ripanare i debiti. Appena insediati hanno portato le tasse al massimo poi, alla fine, si sono trovati talmente tanti soldi da non sapere come spenderli, probabilmente a causa di veti incrociati tra le varie anime della maggioranza di allora che ponevano paletti continui all’allora Sindaco.

Gli unici asfalti portati a termine dalla precedente Amministrazione, sono stati fatti conteggiando la metratura dei ripristini che Hera avrebbe dovuto fare per sistemare tagli fatti nelle strade, poi utilizzati per sistemare strade secondarie che, forse, accontentavano qualche amico; quel che ci è rimasto sono innumerevoli buche”.