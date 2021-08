Pubblicata la manifestazione di interesse per il Calcio Carpi

Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Carpi al Campionato Interregionale 2021/2022, ai sensi dell’art. 52, comma 10 delle NOIF

Il Comune di Carpi, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Serie C del Carpi FC 1909 Srl, nei giorni scorsi ha richiesto ed ottenuto dalla FIGC la possibilità di avvalersi di quanto previsto dalla normativa sportiva vigente, all’art. 52 Comma 10 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).

Questa norma dispone che, in caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C, il Presidente Federale della FIGC possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, anche in soprannumero, nel rispetto di determinate condizioni, a partire dalla scadenza stabilita dalla stessa FIGC nella giornata di martedì 24 agosto, ore 12.00, per la candidatura da parte del Comune di Carpi di una società sportiva o associazione sportiva dilettantistica.

Il Comune di Carpi, a fronte di questa disponibilità, ha deciso di avviare una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive interessate e disponibili all’iscrizione al Campionato Interregionale per la Stagione sportiva 2021/2022. Procedura che dovrà concludersi entro le ore 11:30 di giovedì 19 agosto 2021 per consentire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla FIGC.

Come da indicazione della stessa FIGC, le società interessate dovranno presentare:

la richiesta di ammissione al Campionato Interregionale ai sensi dell’art. 52, comma 10 della NOIF, con l’indicazione dei soci. La norma nello specifico dispone che la società non debba avere soci o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC; se non ancora affiliata, l’istanza di affiliazione alla FIGC; un business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al Campionato Interregionale ed un piano triennale delle attività; la dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato Interregionale il deposito presso la FIGC, entro il termine del 24 agosto 2021, ore 12:00, di un assegno circolare non trasferibile, di euro 300.000,00 intestato alla FIGC.

Inoltre il Comune di Carpi richiede che sia presentato anche un progetto sportivo dove siano delineate:

le modalità di promozione del calcio giovanile e l’attenzione per quello femminile;

ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della società e dell’esperienza di quest’ultima a livello sportivo, così come le modalità di coinvolgimento dell’Amministrazione comunale nell’attività di controllo di gestione della società sportiva;

la disponibilità all’eventuale gestione dello Stadio comunale Sandro Cabassi sino al termine della Stagione sportiva 2021/2022.

L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è disponibile presso l’Albo pretorio on line del Comune di Carpi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Carpi: tel 059 649175, email ufficio.sport@comune.carpi.mo.it