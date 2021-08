Torna a Modena il “virtual reality” del festival di Venezia

ADV





Per il secondo anno consecutivo il Laboratorio Aperto di Modena sarà uno dei Satellite Venues del Network internazionale di Venice VR Expanded, ossia uno dei 14 luoghi culturali in dieci differenti Paesi che, oltre alla sede principale, ospiteranno e renderanno fruibile al pubblico la sezione di contenuti VR della 78esima Mostra internazionale d’arte Cinematografica della Biennale di Venezia al via il 1° settembre.

Nel VR Lounge, allestito al Laboratorio Aperto di viale Buon Pastore 43 e dotato di tecnologie all’avanguardia nel campo della realtà virtuale, gli spettatori potranno prendere visione dei circa 40 contenuti, tra le opere in concorso di Venice VR Expanded, i progetti di fuori concorso – Best of VR Expanded (inclusa la VRChat Worlds Gallery, una selezione di 35 mondi e 5 eventi speciali in VRChat) e quelli sviluppati nel corso delle edizioni di Biennale College Cinema – VR. E a questi si aggiunge un evento speciale, fuori concorso, “In the mist” del regista di Taipei Tung-yen Chou.

Le opere di Venice VR Expanded saranno accessibili dal 1° al 19 settembre (quindi anche nella settimana successiva alla chiusura della Mostra) e il pubblico potrà accedere al programma Venice VR Expanded prenotando direttamente online giornata e sessioni di visione. I biglietti saranno messi in vendita online da venerdì 20 agosto Per informazioni: www.laboratorioapertomodena.it.

Il VR Lounge di Modena sarà aperto con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 17.45 alle 22.30, sabato dalle 10.45 alle 23 e domenica dalle 14 alle 22.30. Saranno previste sessioni di un’ora intervallate tra loro per permettere la completa pulizia e sanificazione dei dispositivi, per garantire il massimo livello di sicurezza ai partecipanti. Per accedere è necessario il green pass.

Venice VR Expanded va a collocarsi tra le attività del Laboratorio Aperto e del Comune di Modena volte a valorizzare l’importanza della diffusione delle Media Arts, delle soluzioni innovative per la fruizione della cultura e dello spettacolo e dello strumento della realtà virtuale, già ampiamente impiegato dal Laboratorio nel suo progetto “VRMF – Virtual Reality Movie Festival”, partner dell’iniziativa.

Oltre al Laboratorio Aperto di Modena, la stessa opportunità si può cogliere in Italia solo a Milano (Meet Digital Culture Center), a Torino (Museo nazionale del cinema) e a Mestre (M9 – Museo del ‘900), mentre le altre istituzioni culturali coinvolte sono a Barcellona, Parigi, Grenoble, Berlino, Amsterdam, Mosca, Montreal, Portland, Instanbul, Pechino e Shanghai.