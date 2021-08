Sulla A13 chiusure notturne per lo svincolo di immissione sulla A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara.

In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.