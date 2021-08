MC20 debutta sul Concept Lawn di Pebble Beach nella Monterey Car Week 2021

ADV





Maserati MC20 ha fatto il suo debutto lo scorso fine settimana al prestigioso Concours d’Elegance di Pebble Beach (California del nord) davanti a schiere di appassionati radunati sul Concept Lawn. MC20 ha estasiato un pubblico di VIP corsi ad ammirare le linee eleganti della vettura super sportiva due posti con motore centrale.

L’evento di Pebble Beach è considerato uno degli imperdibili appuntamenti della Monterey Car Week californiana e il ritorno in calendario della manifestazione per l’edizione del 2021, seguita in tutto il mondo, ha avuto nell’MC20 uno dei suoi grandi protagonisti. Il Concept Lawn è una vetrina dedicata al design avveniristico e all’innovazione, entrambi parte integrante della straordinaria aerodinamica dell’MC20. Con una velocità di punta di 326 km/h e un peso inferiore a 1500 kg (in ordine di marcia), l’MC20 è la prima Maserati con monoscocca in fibra di carbonio ed è spinta dal potente motore Maserati Nettuno di nuova produzione. Il motore Nettuno è un V6 da 630 CV che prende a prestito una tecnologia derivata dalla Formula 1 per creare un eccezionale rapporto peso/potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,88 secondi.

La nuova Maserati MC20, degna erede della leggendaria Maserati MC12, è una vettura dal DNA racing, come dimostra il nome stesso MC, sigla di “Maserati Corse”. Simbolo per eccellenza delle emozioni adrenaliniche dello spirito sportivo è proprio il motore Nettuno, che segna il ritorno di Maserati alla produzione interna di motori dopo 20 anni. Costruita in Italia, la Maserati MC20 è 100% “Made In Modena”.