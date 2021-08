ADV





Anche a Novi entrano in funzione oggi in via sperimentale 2 nuove telecamere per rafforzare il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico.

Le postazioni di videosorveglianza, collocate nei pressi dei cassonetti per la raccolta differenziata, verranno periodicamente spostate in diverse zone all’interno dei 3 centri di Novi, Rovereto s/S e S.Antonio, al fine di identificare i trasgressori che lasciano il pattume fuori dagli appositi contenitori.