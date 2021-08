Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 17 agosto

ADV





Nuvolosità variabile al mattino, più compatta sulla Romagna con locali temporali in esaurimento; nel pomeriggio condizioni di variabilità in Romagna mentre sul resto del territorio cielo in prevalenza sereno. Temperature minime comprese tra 21 e 24 gradi e massime in sensibile diminuzione, tra i 28 gradi della costa e i 33 gradi delle aree di pianura. Venti moderati nord-orientali, con raffiche sul mare e sulla fascia costiera, in attenuazione nel corso della giornata. Mare molto mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)