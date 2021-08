Tredicesimo appuntamento della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico”: martedì a Riolunato

ADV





Il tredicesimo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Mercoledì 18 agosto 2021, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Comunale di Riolunato, in Via Castello, 8. I protagonisti della serata saranno Mirko Satto al bandoneon e Marco Emmanuele alla chitarra con il programma “El dia que me quieras”, uno straordinario viaggio alla scoperta delle più suggestive composizioni per questo particolarissimo duo.

MIRKO SATTO Fisarmonicista e bandoneonista, ha iniziato lo studio della musica ed in particolare della fisarmonica con il M° F. Visentin per proseguire poi presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) con il M° Ivano Paterno diplomandosi nel 1999 con il massimo dei voti, lode e “Menzione d’onore”, ottenendo due borse di studio come miglior allievo del Conservatorio. Si è perfezionato con i Maestri Sergio Scappini, Hugo Noth e Wladimir Z ubitsky e con il celebre fisarmonicista e didatta Salvatore di Gesualdo meritando il “Premio Speciale del Docente” e la borsa di studio. Nel 1994 si è inoltre diplomato in oboe sotto la guida del M° Paolo Brunello. Ha vinto numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di Fisarmonica tra i quali ricordiamo per la loro importanza: Camalò (Tv) dove la giuria gli assegna un premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di autore italiano; Vercelli; – Erbezzo (Vr); – Laives (Bz) Primo Premio Assoluto; – Camaiore (Lu) Primo Premio Assoluto; – Barga (Lu) vince il Premio Assoluto “La Nazione” e la giuria, inoltre, gli assegna un premio straordinario per la migliore esecuzione di un brano polifonico; – Verzuolo (Cn) Primo Assoluto Trofeo Memorial “S. Seimandi”, Rassegna “I Nuovi Talenti” organizzata dal Rotary Club di Cittadella (Pd). Nel 1999 è uno dei tre vincitori del Concorso “Progetto Musica” indetto dal Soroptimist International svolto tra i migliori neo-diplomati d’Italia. Ha suonato in oltre mille importanti Festivals e Rassegne concertistiche esibendosi nei più importanti teatri di tutta Europa, Australia, Africa, Giappone e Sud America (Opera City di Tokyio, Symphony Hall di Osaka, Yokohama Minato Mirai Hall Giappone, Teatro Amazon di Manaus Brasile, International Summer Music Festival e Beethoven Music Festival di Melbourne, The Organ of Ballarat Festival, Bendigo Festival, Murray River International Music Festival Australia) e concerti in tutta Italia per le più prestigiose Rassegne concertistiche. Fisarmonicista eclettico Mirko Satto spazia con disinvoltura dal “barocco” alla musica contemporanea, dal Variété francese al tango argentino adattando lui stesso pagine di autori importanti per il suo strumento. Affianca ad una intensa attività concertistica da solista importanti collaborazioni cameristiche. Come bandoneonista ha studiato con Fabio Furia e si è perfezionato con il leggendario Juan Josè Mosalini. Attualmente si dedica al Tango di Astor Piazzolla e celebri autori argentini esibendosi in varie formazioni cameristiche dal duo al quintetto fino a gruppi orchestrali. Ha suonato e collabora attualmente con l’Orchestra “Filarmonia Veneta” di Treviso, l’Orchestra “Malipiero” di Asolo (Tv), l’Orchestra classica del Veneto, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra dell’Arena di Verona e molte altre. Ha inciso dieci CD sia in formazioni cameristiche che da solista.

MARCO EMMANUELE Nato a Treviso nel 1996, ha iniziato lo studio della chitarra con il Maestro Giancarlo Rado diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale sotto la guida del Maestro Stefano Grondona presso il Conservatorio di Musica di Vicenza. Ha frequentato il Biennio Specialistico in chitarra e discipline musicali presso il Conservatorio di Bolzano sotto la guida del Maestro Laura Mondiello, laureandosi con il massimo dei voti e la lode. Presso lo stesso Conservatorio ha portato a compimento un percorso di 24 crediti in discipline antro-psico-pedagogiche. Nel 2015 si è diplomato al Liceo Musicale “Giorgione” di Castelfranco Veneto (Tv), dove ha ottenuto per due anni consecutivi la Borsa di Studio “Giorgione” per meriti artistici e presso la Scuola Diocesana di Perfezionamento “Santa Cecilia” di Brescia, nel 2016, è stato insignito della Borsa di Studio “Luca Salvadori”. Ha partecipato a numerose Masterclass tenute da musicisti di fama internazionale come: Oscar Ghiglia, Paul Galbraith, Carles Trepat, Giuseppe Carrer e Arturo Tallini. Vincitore di importanti concorsi, si ricordano per importanza il Primo Premio al concorso “Bruno Serri” (Modena) e la Menzione Speciale al concorso “Giovani interpreti” (Padova) nella sezione e categoria unica aperta a tutti i musicisti di qualsiasi età. Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi presso numerose e prestigiose rassegne. Oltre all’attività di solista affianca quella di duo assieme al fisarmonicista Mirko Satto, con il quale nel 2015 si è esibito per la Radiotelevisione nazionale slovena a Capodistria e in diverse altre rassegne, in un repertorio dedicato soprattutto ad Astor Piazzolla. In trio assieme al flautista Matteo Mignolli e Mirko Satto (Tango Project) si è esibito per il Teatro Comunale di Monfalcone, e tale formazione è risultata seconda nelle preferenze decretate dal pubblico per l’intera stagione concertistica 2018-2019. I Musici della Serenissima, costituita dai Maestri Claudio Gasparoni e Stefano Casaccia, è un altro ensemble con cui collabora e che affronta un repertorio rinascimentale e barocco. Nel 2017 ha debuttato come solista con l’Orchestra Veneto Cultura nel Concerto op. 30 di Mauro Giuliani per chitarra e orchestra. Ha collaborato inoltre con il prodigioso violinista Giovanni Andrea Zanon in un concerto tenutosi al Teatro Comunale di Treviso a maggio del 2018. A luglio del 2016 ha inciso “The Blue Guitar”, che è il suo primo lavoro discografico, dedicato all’omonima sonata del compositore inglese Michael Tippett. Nel 2018 pubblica e presenta presso il Salone Internazionale del Libro di Torino “Una scuola tutta tedesca, le trascrizioni per chitarra di Haydn” (con cd allegato) per ABEditore Milano e, per la nota rivista telematica “Musicheria”, scrive un articolo sulla didattica musicale intitolato: “L’habanera, suggestioni evocative (per la scuola secondaria a indirizzo musicale)”. È stato docente di chitarra presso il Liceo Musicale “Giorgione” di Castelfranco Veneto e attualmente insegna in prestigiose scuole private tra cui l’Associazione Musicale “Francesco Manzato” di Treviso, prestando servizio anche presso alcune scuole secondarie della provincia.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Ricordiamo che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.

Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Note e Arte nel Romanico”.