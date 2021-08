Si rifiuta di fornire le proprie generalità, arrestato a Reggio Emilia per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

ADV





La notte scorsa la Polizia di Stato è intervenuta in viale Timavo per identificare compiutamente un giovane, sospettato di aver sottratto dei beni dall’abitazione della madre non residente in loco. Gli Agenti operanti, individuato il sospettato nei pressi della propria abitazione, lo hanno invitato più volte a fornire le proprie generalità ed un documento di riconoscimento, esortandolo ad un comportamento responsabile e collaborativo. Tuttavia il giovane, che appariva piuttosto evasivo, improvvisamente si scagliava sull’operatore addetto al controllo, facendolo rovinosamente cadere a terra e attingendolo con alcuni colpi.

Immediatamente bloccato dal componente dell’equipaggio della volante ed immobilizzato, in seguito è stato identificato per G.G., classe 1995, con alcuni precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Sul posto è stato fatto intervenire personale sanitario che, dopo aver provveduto a prestare le prime cure all’Agente di Polizia aggredito (risultato guaribile con una prognosi di 30 giorni per la rottura del Perone), ha accompagnato in ospedale G.G., poiché in stato di estrema agitazione. Al termine delle cure prestate presso il Pronto Soccorso, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Sull’accaduto è stata immediatamente informata l’Autorità Giudiziaria competente.