Domenica, al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, il concerto “Trattenimenti da villa”

Domenica 22 agosto alle ore 21, presso il Teatro Ermanno Fabbri, la Fondazione di Vignola, in collaborazione con Grandezze & Meraviglie, associazione Musicale Estense e con il patrocinio del Comune, presenta il concerto “Trattenimenti da villa”, a ricordo di Giorgio Cariani.

Informazioni sul sito www.grandezzemeraviglie.it

Ingresso libero con obbligo di prenotazione online al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-­‐trattenimenti-­‐da-­‐villa-­‐spettacolo-­‐boschereccio-­‐166143665175

Per accedere allo spettacolo il pubblico dovrà presentare la certificazione verde (green pass) come previsto dal Decreto Legge nr. 105 del 23 Luglio 2021.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.