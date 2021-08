Venerdì sera a S.Ilario omaggio a Lucio Battisti

ADV





Venerdì 27 agosto (ore 21.00) appuntamento in piazza a S.Ilario con “Giardini di marzo”, un omaggio alle canzoni di Lucio Battisti con il gruppo Pensieri e Parole-Progetto Acustico. Ingresso gratuito (richiesto Green Pass). Posti a sedere limitati. Consigliata la prenotazione: 3286019875. Lo spettacolo si tiene nell’ambito del mercatino serale “Stasera usciamo… a S.Ilario” con gastronomia, artigianato, street food, negozi aperti e fa parte della programmazione estiva del Teatro L’Attesa realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il gruppo è composto Paolo Chiesa, voce solista, Rose Ricaldi, voce solista, Michele Manfredi, voce chitarra, Enrico Fava, tastiera, Ivan Zaccarini, voce percussioni, Raffaele Rinaldi, narrazione.

Lo spettacolo ripercorre le principali tappe artistiche della carriera di Lucio Battisti in collaborazione con Mogol e le canzoni scritte per grandi voci come Mina e Patty Pravo. In un’alternanza di narrazione biografica e aneddotica e di esecuzione dal vivo con una band dalla solida esperienza live, il pubblico potrà viaggiare lungo le tracce dell’inimitabile discografia di Battisti, apprezzando anche le versioni femminili di certi suoi brani grazie all’interpretazione di Rose Ricaldi. La scaletta disegna una storia musicale con l’esecuzione dei maggiori successi della coppia Mogol-Battisti, quelli da “cantare tutti insieme”, affacciandosi talvolta su brani meno conosciuti ma non di minore impatto, con l’obiettivo di soddisfare quella voglia di nostalgia in grado di sollevarci dalla frenesia di tutti i giorni: “tu chiamale se vuoi emozioni”.