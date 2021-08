Castelnovo Monti, costituzione di un elenco di psicologi per incarichi di consulenza

ADV





L’Azienda Speciale Consortile (Asc) Teatro Appennino (di proprietà dell’Unione dei Comuni dell’Appennino e del Comune di Castelnovo Monti) ha pubblicato un avviso per la costituzione di un elenco di psicologi esperti che possano assolvere incarichi libero professionali di consulente. La gestione delle attività e dei servizi da parte dell’Asc Teatro Appennino segue gli indirizzi dell’Unione, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Distretto e degli strumenti di programmazione socio sanitaria in linea col Piano Socio Sanitario Regionale per la salute e il benessere sociale.

L’avviso è pubblicato sul sito www.teatroappennino.it nella sezione Albo Pretorio e sul sito del Comune di Castelnovo Monti. L’avviso non comporta una procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma ha l’obiettivo di formare un elenco di psicologi che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi. Le richieste, per l’annualità in corso, dovranno pervenire entro il termine improrogabile del 2 settembre 2021 alle ore 13.